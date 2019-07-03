Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kensingtonroyal/

Супруга принца Уильяма восхитила общественность стильным луком

37-летняя герцогиня Кембриджская сегодня посетила второй игровой день третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. Для спортивного мероприятия она выбрала летний образ.

Кейт появилась в белоснежном платье-халате от Alexander McQueen с контрастными черными пуговицами, ремешком и брошью. Образ дополнили сумочка от этого же бренда, а также туфли Piper 85 от Gianvito Rossi, стоимостью £520. Из украшений Кейт выбрала серьги «Золотой папоротник» от Catherine Zoraida за 150 фунтов стерлингов.

Накануне Кейт устроила пикник для детей в саду, который спроектировала сама. Это произошло после того, как герцогов Кембриджских раскритиковали за огромные траты денег налогоплательщиков. В скором времени Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесут официальный визит в Пакистан, который не отвечает вопросам безопасности.