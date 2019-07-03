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    Жизнь

    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире

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    instagram.com/kensingtonroyal/ - Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Супруга принца Уильяма восхитила общественность стильным луком

    37-летняя герцогиня Кембриджская сегодня посетила второй игровой день третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. Для спортивного мероприятия она выбрала летний образ.

    Кейт появилась в белоснежном платье-халате от Alexander McQueen с контрастными черными пуговицами, ремешком и брошью. Образ дополнили сумочка от этого же бренда, а также туфли Piper 85 от Gianvito Rossi, стоимостью £520. Из украшений Кейт выбрала серьги «Золотой папоротник» от Catherine Zoraida за 150 фунтов стерлингов.

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    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    Кейт Миддлтон в элегантном белом платье появилась на Уимблдонском турнире
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Накануне Кейт устроила пикник для детей в саду, который спроектировала сама. Это произошло после того, как герцогов Кембриджских раскритиковали за огромные траты денег налогоплательщиков. В скором времени Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесут официальный визит в Пакистан, который не отвечает вопросам безопасности.

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