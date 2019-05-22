Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы появилась на вечеринке королевы



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Кейт Миддлтон и принц Гарри instagram.com/kensingtonroyal/

Потрясающее украшение стало подарком Диане от Collingwood jewellers по случаю их свадьбы с принцем Чарльзом

Елизавета II открыла сезон парковых вечеринок под открытым небом. 37-летняя Кейт Миддлтон стала одной из самых элегантных и стильных дам вечера.

Мероприятие прошло в саду Букингемского дворца. Настоящим украшением вечеринки стала Кейт Миддлтон. Она появилась в сопровождении мужа, принца Уильяма. Для светского мероприятия Кейт выбрала очень элегантный наряд - платье-пальто нежно-розового цвета с двумя рядами пуговиц, фальш-карманами и юбкой плиссе. Это новинка из коллекции британского бренда Alexander McQueen.

Стилист Кейт подобрал оригинальную шляпку Juliette Botterill в этом же тоне. Ее украсили перо и распустившаяся роза. Довершением светского look Кейт стали замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч в тон от Loeffler Randall.

Кейт Миддлтон отдала дань уважения принцессе Диане. Она надела жемчужные серьги, принадлежащие покойной маме супруга. Потрясающее украшение стало подарком Диане от Collingwood jewellers по случаю их свадьбы с принцем Чарльзом.

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