Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон instagram.com/liznyc66

Герцогиня появилась в игривом луке на выставке в Блетчли

Сегодня, 14 мая, Кейт Миддлтон посетила особняк Блетчли-парк, который находится в одноименном городе графства Бакингемшир. Здесь во время Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Здесь же в это время работала бабушка Кейт Валерии Глэсборроу. Супруга принца Гарри приехала в этот городок ради специальной выставки, посвященной 75-й годовщине Высадке в Нормандии.

В этот день герцогиня выглядела женственно и элегантно. Она надела длинное, воздушное платье Alessandra Rich в горошек, стоимостью $2300, и голубые замшевые лодочки. Это платье Кейт Миддлтон уже неоднократно надевала — ранее она появилась в этом наряде на 70-летии принца Чарльза.

Кейт Миддлтон была традиционно в приподнятом настроении. Она улыбалась и дружелюбию общалась с британскими подданными.

Джерело: graziamagazine.ru