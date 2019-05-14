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    Жизнь

    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300

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    Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон
    instagram.com/liznyc66

    Герцогиня появилась в игривом луке на выставке в Блетчли

    Сегодня, 14 мая, Кейт Миддлтон посетила особняк Блетчли-парк, который находится в одноименном городе графства Бакингемшир. Здесь во время Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Здесь же в это время работала бабушка Кейт Валерии Глэсборроу. Супруга принца Гарри приехала в этот городок ради специальной выставки, посвященной 75-й годовщине Высадке в Нормандии.

    В этот день герцогиня выглядела женственно и элегантно. Она надела длинное, воздушное платье Alessandra Rich в горошек, стоимостью $2300, и голубые замшевые лодочки. Это платье Кейт Миддлтон уже неоднократно надевала — ранее она появилась в этом наряде на 70-летии принца Чарльза.

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    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за $2300

    Кейт Миддлтон была традиционно в приподнятом настроении. Она улыбалась и дружелюбию общалась с британскими подданными.

    Джерело: graziamagazine.ru

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