Киану Ривз стал героем компьютерной игры



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Трейлер проекта актер представил на игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе

Актер Киану Ривз появится в компьютерной игре Cyberpunk 2077. Он озвучит персонажа по имени Джонни Сильверхенд, который поможет главному герою – киберпанку Ви. Об этом рассказал сам Ривз, представляя трейлер игры во время пресс-конференции Microsoft на ежегодной игровой выставке E3, проходящей в Лос-Анджелесе.

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре киберпанк, которую разрабатывает польская студия CD Projekt RED, создавшая серию видеоигр «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в 2077 году в вымышленном городе Найт-Сити, где люди продают и ставят себе кибернетические имплантаты.