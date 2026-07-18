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Після десяти років за кордоном українка зізналася, що найбільше вразило її у Львові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ольгу приємно вразила людяність львів'ян
фото: скріншот із відео

«Ми часто ідеалізуємо інші країни, але забуваємо бачити хороше у себе», – каже Ольга

Українка на ім’я Ольга після десяти років перебування за кордоном уперше приїхала до Львова. Враженнями від міста вона поділилася у своєму блозі, інформує «Главком».

Мандрівниця звернула увагу на атмосферу Львова. Її приємно здивувала велика кількість людей у вишиванках, розвинена культура міста, сучасні кафе, рівень їхнього сервісу, якість української кухні, музеї та громадські простори.

Та найбільше, за її словами, у Львові вражають не пам'ятки чи ціни, а люди. Ольга розповіла, як випадково стала свідком ситуації, коли перехожі одразу кинулися допомагати чоловікові, що лежав просто на вулиці, а також згадала літніх людей, яких українці підтримують навіть невеликими покупками.

«Ми часто ідеалізуємо інші країни, але забуваємо бачити хороше у себе. Так, в Україні є проблеми, але тут є люди, які не проходять повз чужу біду. І саме це найбільше запам'ятовується», – підсумувала українка.

Водночас мандрівниця не оминула й проблем. На її думку, Львів дедалі більше потерпає від великої кількості автомобілів, а історична інфраструктура вже не встигає за темпами автомобілізації. Вона також звернула увагу на необхідність робити міський простір більш доступним для ветеранів, людей з інвалідністю, літніх людей і батьків із дитячими візками.

Раніше киянка Софія разом із хлопцем виїхала з України до Польщі. Українка розповіла, скільки їй коштував переїзд до Варшави. 

Нагадаємо, українка розкрила головні витрати на життя у Чехії. Катерина працює фінансовим консультантом. Дівчина розповіла, скільки вартують житло, їжа, одяг та окремі послуги.

 

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Теги: українка послуги інфраструктура житло культура українці музеї Львів

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