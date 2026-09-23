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Українка порівняла життя у Болгарії та Грузії: головні плюси та мінуси країн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка поділилася досвідом життя в еміграції
фото: depositphotos, flickr

Емігрантка розповіла про вартість оренди житла у Грузії та Болгарії

Українка Анна Добровольська переїхала до Грузії після трьох років життя у Болгарії. Жінка розповіла, чим відрізняються ці країни та які мають переваги й недоліки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео емігрантки у TikTok.

Анна Добровольська раніше мешкала у Варні (Болгарія), нині з чоловіком перебралася до Батумі (Грузія). За її словами, життя в цих країнах є зовсім різним. «Можу сказати, що це два абсолютно різні досвіди життя. Варна для мене була про море, спокій і більш зрозумілий налагоджений ритм. А Батумі – це енергія міста, хмарочоси, шалений трафік і зовсім інший характер. І ще, чесно, Грузія для мене зараз відчутно дешевша за Болгарію», – поділилася українка.

Житло

Анна Добровольська розповіла про ціни на житло у Батумі та Варні. «У Батумі оренда квартири 1+,1 від $400 (близько 18 тис. грн), без депозитів і без ріелтора. У Варні квартира 1+,1 від €500 (25 500 грн), частіше два депозити і комісії ріелтора іноді 100%. Комуналка у Грузії – $50-70 (2-3 тис. грн), у Болгарії – €150-200 (5-10 тис. грн)», – порівняла блогерка. 

Також авторка відео розповіла про вартість таксі, у Грузії воно коштує від $2-4, у Болгарії – від €4 до €10 (200-500 грн).

Продукти

У асортименті продуктів у Грузії та Болгарії також є різниця. Зокрема, у Грузії можна купити овочі, фрукти, мʼясо за вигідною ціною, а в магазинах знайти українські товари. Окремо українка прокоментувала ціни у закладах харчування. Зокрема, порції в Грузії великі, а ціни в два рази нижчі, ніж у Болгарії.

«У Грузії великий вибір, навіть українські товари можна знайти у звичайних магазинах. В українському магазині ціни такі самі, як в Україні, чого не скажеш про магазини «Березка». На ринках, взагалі, смішні ціни і тут найкраще купувати свіжу рибу, овочі, фрукти та м'ясо», – розповіла жінка. 

Побут

Анна Добровольська зазначила, що життя у Грузії виявилося для неї комфортнішим, ніж у Болгарії. Вона також відзначила роботу закладів та окремих місць, які працюють цілодобово, або ж до пізньої години.

«Мені дуже подобається, що тут життя набагато живіше в побуті. Багато місць відкриті щодня, працюють допізна, а деякі, взагалі, 24 на 7. Після Європи, де ввечері все закривається о 7-8 вечора, це дуже відчувається», – резюмувала вона.

Нагадаємо, українка Аліна, яка мешкає у Болгарії, розповіла, чи дійсно ця країна є дешевою для життя та назвала суми, які вона витрачає протягом місяця. Водночас на оренду житла парі витрачатися не потрібно, оскільки вона придбала квартиру у Болгарії.

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Теги: Грузія Болгарія еміграція українці за кордоном гроші

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