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Українка відверто розповіла, чому вирішила переїхати з Польщі до Іспанії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Блогерка відверто розповіла про головні причини, які змусили їх з хлопцем залишити Польщу
фото: скріншот із відео

Серед головних мінусів життя у Вроцлаві дівчина виділяє критичну ситуацію на ринку нерухомості

Життя в Європі для багатьох українців перетворюється на постійний пошук ідеального місця для комфортного проживання. Досвідом переїзду поділилася українка на імʼя Анна, яка після чотирьох років перебування в польському Вроцлаві вирішила кардинально змінити обставини та вирушити спочатку до Німеччини, а згодом – до Іспанії. У своєму Instagram блогерка (n_etta_) відверто розповіла про головні причини, які змусили їх з хлопцем залишити Польщу, пише «Главком».

«Нам з хлопцем настільки не сподобалося в Польщі, що ми тікаємо в Іспанію. Ми чотири роки прожили у Вроцлаві і нам є що сказати», – зазначила дівчина на початку свого звернення.

Основні проблеми: оренда житла та жорстка конкуренція

Серед головних мінусів життя у Вроцлаві дівчина виділяє критичну ситуацію на ринку нерухомості. За її словами, ціни на оренду суттєво зросли: маленька квартира-студія (кавалєрка) площею близько 25 кв. м на околиці міста коштує від 3000 злотих на місяць без урахування комунальних послуг.

Існує величезний дефіцит житла, через який варіанти «розгрібають» ще до моменту фізичного перегляду.

Другою вагомою перешкодою став складний пошук роботи. Попри те, що Вроцлав – велике місто з чималою кількістю вакансій, конкуренція між шукачами залишається високою. Анна згадує, що свою попередню роботу на кухні в статусі студентки шукала близько чотирьох місяців.

Дівчина обурена тим, що більшість працедавців зараз віддають перевагу людям зі «статусом студента» через податкові пільги.

«Більшість вакансій тепер в нас пишуть вимогою «статус студента». А інші люди не хочуть заробляти? Вони не люди?», – каже українка.

Окрім цього, серед побутових негараздів дівчина згадала високий рівень забруднення повітря у Вроцлаві, постійні затори на дорогах та їхній незадовільний стан.

Новий вектор – Іспанія

Зваживши всі переваги та недоліки, пара дійшла висновку, що час рухатися далі. Оскільки проблеми з роботою та орендою житла притаманні багатьом країнам ЄС, підсумковий вибір випав на користь південного регіону.

«Якщо вже труднощі з житлом і роботою однакові, то там хоча би море і сонце», – підсумувала Анна.

Нагадаємо, українка Катерина веде блог, де розповідає про життя у Польщі. Дівчина поділилася власними спостереженнями та назвала недоліки цієї країни для емігрантів. 

Раніше українка Анастасія Шкут втрапила у неприємну пригоду під час мандрівки із Варшави до Перемишля. На зупинці у місті Жешув дівчина вибігла до вбиральні, а коли повернулася – її автобуса вже не було. Документи, багаж та особисті речі при цьому залишилися в салоні. 

До слова, киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном. 

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Теги: Іспанія Польща українка оренда пільги квартира місто повітря

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