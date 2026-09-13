Росія б'є по всьому підряд: Кремль визнав масовані удари по українських цивільних об'єктах

РФ почала завдавати ударів по всьому підряд в Україні у відповідь на дії Києва

Москва більше не приховує хаотичного характеру своїх атак

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська армія почала завдавати ударів по всьому підряд в Україні у відповідь на дії Києва. За його словами, українська сторона нібито сама відкрила скриньку Пандори, спровокувавши ескалацію обстрілів цивільної інфраструктури. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Москва більше не приховує хаотичного характеру своїх атак. Пєсков стверджує, що окупаційні війська утримувалися від подібної тактики до певного моменту.

«Російська Федерація не била по всьому підряд. Почали це робити після того, як самі українці відкрили скриньку Пандори», – сказав він.

Аналітики зазначають, що така заява речника є прямим відсиланням до слів Володимира Путіна від 22 серпня. Тоді російський диктатор звинуватив Україну в спробах завдати шкоди економіці Росії, зокрема через удари по маркетплейсах на кшталт Wildberries.

«Київський режим поставив собі за мету завдати шкоди нашій економіці. І що він зробив? Сам відкрив цю скриньку Пандори. Ну що ж, чекайте на відповідні заходи, які вдарять по найчутливіших для вас секторах економіки», – заявив тоді Путін.

До слова, Росія заявила про нібито удари по логістичних та енергетичних об'єктах в Україні, зокрема по залізничній інфраструктурі західних областей, яку Москва назвала частиною маршрутів для військових вантажів із Європи.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили ППО збили або подавили 405 ворожих БпЛА та чотири S8000 «Бандероль». Влучання зафіксовано на 13 локаціях, падіння уламків – ще на семи.

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