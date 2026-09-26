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Британія уріже виплати за прихисток українців: названо причину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Британія уріже виплати за прихисток українців: названо причину
Уряд розглядає кілька варіантів подальшої роботи програми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компенсацію господарям житла зменшать із 350 до 100 фунтів на місяць

Велика Британія з 1 січня 2027 року скоротить фінансову підтримку родин, які прихистили українців за програмою Homes for Ukraine. Місячна виплата господарям житла впаде із 350 до 100 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Програма Homes for Ukraine запрацювала навесні 2022 року: тоді понад 100 тисяч британців зголосилися прийняти українських біженців, а держава призначила господарям щомісячну виплату у 350 фунтів стерлінгів. За даними The Guardian, підтримку в межах програми отримали 181 тис. із 234 тис. українців, які прибули до Великої Британії в пошуках прихистку.

Британський уряд вирішив переглянути фінансування програми, оскільки вона поступово переходить від екстреної допомоги до довгострокової моделі підтримки. Влада стверджує, що зміни мають забезпечити подальшу роботу Homes for Ukraine та зберегти підтримку спонсорів, українців і місцевих рад.

Одночасно зменшать фінансування місцевих органів влади, які отримують кошти за кожного українця, що прибуває в межах програми: розмір такої виплати скоротять із 5900 до 3300 фунтів стерлінгів на людину. Нові правила набудуть чинності 1 січня 2027 року.

Українці побоюються втрати житла

Скорочення виплат стривожило як українців, так і британських господарів. The Guardian наводить історію 73-річної Тетяни, яка живе в британській родині вже два роки й чотири місяці.

«Я не знаю, куди піду і як почну все спочатку. Я не можу працювати через свій вік і проблеми з мобільністю», – розповіла жінка виданню.

Повернення до Харкова для неї небезпечне, тож жінка розраховує залишитися в Британії попри зменшення державної компенсації.

Занепокоєння висловлюють і британські господарі. Один зі спонсорів із Гринвіча заявив виданню, що зниження виплати може поставити під сумнів його можливість і надалі приймати українця: чоловік втратив роботу через кілька місяців після того, як долучився до програми, тож щомісячна компенсація стала для нього суттєвою фінансовою підтримкою. Труднощі з працевлаштуванням і житлом переслідують українських біженців у Британії не вперше: раніше «Главком» писав, що через невизначеність із продовженням віз частина з них уже втрачала роботу та стикалася з проблемами оренди.

Господарям можуть дозволити стягувати орендну плату

Британський уряд розглядає кілька варіантів подальшої роботи програми. Один із них передбачає зміну статусу господарів: вони зможуть перейти від ролі спонсорів до орендодавців і стягувати з українців плату за проживання.

Такий підхід уже викликає застереження серед учасників програми. Українські біженці, які прибули до Великої Британії після початку повномасштабної війни, здебільшого потребують часу для адаптації, пошуку роботи та вивчення англійської мови, тож перехід до комерційної оренди може створити для частини родин додаткові труднощі.

За даними британського уряду, з початку роботи Homes for Ukraine на програму вже спрямували понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів. Уряд наголошує, що програма залишається відкритою: у Міністерстві житла, громад та місцевого самоврядування заявили, що зміни покликані забезпечити її довгострокове функціонування після завершення початкового екстреного етапу.

Нагадаємо, програма Homes for Ukraine передбачає проживання українців у британських родинах, які погодилися надати їм житло. Раніше «Главком» розповідав історію українки, яка на власному досвіді переконалася, наскільки непросто облаштувати життя у Великій Британії за цією програмою.

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Теги: Велика Британія держава фінансування житло біженці компенсація українці за кордоном

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