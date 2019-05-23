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    Жизнь

    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд

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    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд

    Звезда забыла надеть бюстгальтер

    После появления на свет четвертого ребенка Ким Кардашьян поглощена семейной жизнью - нужно водить детей на курсы моделей, поддерживать новые творения ее мужа Канье Уэста и устраивать семейные праздники.

    Так, сегодня звезду засняли папарацци на прогулке со старшей дочкой Норт в Диснейленде. Для выхода Ким выбрала спортивные штаны и топ с толстовкой, а вот про бюстгальтер забыла.

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    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд
    Ким Кардашьян без белья сводила дочку в Диснейленд

    Ранее сообщалось, что поклонники раскритиковали наряд Ким Кардашян. Дело в том, что звезда реалити-шоу запустила собственную линию декоративной косметики под названием KKW The Mrs West Collection, приурочив ее анонс к годовщине свадьбы с Канье Уэстом, 17 мая.Ким опубликовала кадр в платье, украшенном живыми розами, однако дизайнер решил не ограничиваться верхушками цветов, а прикрепил их к корсету платья целиком, со стеблями и листьями.

     

    Кардашьян
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