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    Жизнь

    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян
    tv.ua

    Ким Кардашьян выложила новое фото своего сына Псалма, на котором мальчика можно хорошо разглядеть

    До этого звезда реалити шоу показывала малыша только спящим.

    «Мой маленький Псалм такой милый!»,- подписала снимок Кардашьян. На фото ребенок, которому вчера исполнилось два месяца, смотрит на маму и улыбается.

    Фотография тут же собрала миллионы лайков и восторженных комментариев.

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    I meannnnn my baby Psalm is so sweet!!!

    Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

    Напомним, четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет 10 мая. Мальчика для супругов вновь выносила суррогатная мать. Прибегнуть к такому способу пришлось из-за того, что прошлые беременности Ким проходили тяжело и был высок риск того, что ребенка она выносить не сможет.

    Кроме Псалма, у пары еще трое детей: 5-летняя Норт Уэст, 3-летний Сейнт Уэст и годовалая Чикаго Уэст.

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    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма
    Ким Кардашьян поделилась новой фотографией младшего сына Псалма

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    Джерело: Hello!

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