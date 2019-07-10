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    Жизнь

    Дочь Елены Кравец кардинально изменила цвет волос

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    Елена и Маша Кравец - Дочь Елены Кравец кардинально изменила цвет волос
    Елена и Маша Кравец
    tv.ua

    16-летняя девушка ошарашила сеть новым снимком

    Старшая дочь актрисы «Женского Квартала» Елены Кравец с годами все больше становится похожа на свою звездную маму. Но в отличие от мамы, Маша, менее консервативна в выборе прически.

    Несмотря на то, что юмористка часто меняет образы на сцене и перевоплощается в разных персонажей, в повседневной жизни Елена Кравец не меняет ни цвет волос, ни его длину.

    А вот ее 16-летняя дочь Маша эксперименты с внешностью любит.

    Два года назад девушка поразила розовым цветом волос, а на днях продемонстрировала лавандовые кудри и новую стрижку. Стоит отметить, что яркое окрашивание волос сейчас в тренде, да и Маше такой цвет к лицу.

    Маша Кравец
    Маша Кравец

    Напомним, что недавно мать Маши - Елена Кравец рассказала о своих политических амбициях. Несмотря на то, что ее коллега Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, сама Елена в политику идти не собирается.

    «Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии «Квартал 95», остаюсь верна сцене, так сказать, – сообщает артистка. – И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!», - отметила Елена Кравец.

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