Звезда «Секса в большом городе» пожаловалась на расизм, с которым сталкиваются ее дети

Актриса Кристин Дэвис призналась, что приемные родители темнокожих детей сталкиваются с неожиданными проблемами

Facebook-шоу Джады Пинкетт-Смит Red Table Talk на этой неделе взялось обсудить животрепещущий вопрос: должны ли белые родители усыновлять темнокожих детей? Участие в беседе приняла Кристин Дэвис, звезда «Секса в большом городе», у которой таких детей двое.

Актриса рассказала, что, как мама с двумя темнокожими детьми, она постоянно сталкивается с расизмом – и это заставило ее осознать, как ей вообще повезло, что она белая. Кристин отметила, что одновременно полностью осознает, что ей никогда не понять, каково это – быть темнокожим в современном обществе:

«Вот что я хочу сказать, как белый человек, усыновивший темнокожих детей: вы абсолютно точно никогда до конца не поймете. В этом нет сомнений. Это просто невозможно. Одно дело – наблюдать за тем, как другие сталкиваются с расизмом, и совсем другое – когда от расизма страдают твои дети, а ты сам через это никогда не проходил. Это очень большая проблема»

«Осознать это было очень тяжело. Не знаю, как люди с другим цветом кожи сумели пройти через такое, как вообще можно сталкиваться с этим каждый день – и остаться нормальным. Теперь я никогда не смогу спокойно или без эмоций относиться к такому явлению, как расизм. Но я никогда не буду темнокожей, как бы я ни старалась… Это правда, и это нужно просто принять. Поэтому я никогда не смогу сказать своей дочери: «Я понимаю, что ты чувствуешь, потому что сама через такое прошла». Это очень больно и тяжело».