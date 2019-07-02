Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда



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Ким Кардашьян

Знаменитость обвинили в культурном присвоении

38-летняя Ким Кардашьян сделала выводы из скандала, который вызвала необдуманным поступком. Она официально объявила, что изменит название своего бренда утягивающего белья Kimono.

Телезвезда призналась, что одной из самых интересных задач в жизни считает руководство собственным бизнесом. Она рассказала, как ценит возможность прямого общения с поклонниками и публикой. «Я всегда слушаю, учусь и развиваюсь – я так ценю ту страсть и различные взгляды, которые люди преподносят мне», – заявила Кардашьян в Instagram.

Супруга Канье Уэста подчеркнула, что назвав свой бренд словом, созвучным с названием традиционной японской одежды, не хотела никого оскорбить. Но теперь она решила его поменять.