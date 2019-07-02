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    Жизнь

    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян

    Знаменитость обвинили в культурном присвоении

    38-летняя Ким Кардашьян сделала выводы из скандала, который вызвала необдуманным поступком. Она официально объявила, что изменит название своего бренда утягивающего белья Kimono.

    Телезвезда призналась, что одной из самых интересных задач в жизни считает руководство собственным бизнесом. Она рассказала, как ценит возможность прямого общения с поклонниками и публикой. «Я всегда слушаю, учусь и развиваюсь – я так ценю ту страсть и различные взгляды, которые люди преподносят мне», – заявила Кардашьян в Instagram.

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    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда
    Ким Кардашьян после международного скандала изменит название собственного бренда

    Супруга Канье Уэста подчеркнула, что назвав свой бренд словом, созвучным с названием традиционной японской одежды, не хотела никого оскорбить. Но теперь она решила его поменять.

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    Кардашьян
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