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    Жизнь

    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Звезда подчеркнула, что рэпер позитивно влияет не только на нее, но и на окружающих

    42-летний Канье Уэст рассказал о том, как совмещает активное развитие бренда Yeezy с семейной жизнью. Рэпер признался, что время на жену, 38-летнюю Ким Кардашьян, находит только перед сном.

    О музыканта и модели есть собственные бизнес-проекты, требующие много работы. Поэтому звездная пара проводит вместе только поздние вечера. Ким и Канье обмениваются творческими идеями и советами, помогают друг другу с макетами.

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    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели
    Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели

    Ночные беседы оказываются очень плодотворными. «Канье научил меня никогда не идти на компромиссы и по-настоящему брать на себя ответственность за свои поступки», – отметила Кардашьян.

    Звезда также подчеркнула, что рэпер позитивно влияет не только на нее, но и на окружающих. «Он заставляет людей делать все возможное и даже за пределами их зоны комфорта, что действительно помогает людям расти», – заявила Ким в интервью Forbes.

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    Кардашьян Канье Уэст
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