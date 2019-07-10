Ким Кардашьян призналась, чему Канье Уэст научил ее в постели



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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звезда подчеркнула, что рэпер позитивно влияет не только на нее, но и на окружающих

42-летний Канье Уэст рассказал о том, как совмещает активное развитие бренда Yeezy с семейной жизнью. Рэпер признался, что время на жену, 38-летнюю Ким Кардашьян, находит только перед сном.

О музыканта и модели есть собственные бизнес-проекты, требующие много работы. Поэтому звездная пара проводит вместе только поздние вечера. Ким и Канье обмениваются творческими идеями и советами, помогают друг другу с макетами.

Ночные беседы оказываются очень плодотворными. «Канье научил меня никогда не идти на компромиссы и по-настоящему брать на себя ответственность за свои поступки», – отметила Кардашьян.

Звезда также подчеркнула, что рэпер позитивно влияет не только на нее, но и на окружающих. «Он заставляет людей делать все возможное и даже за пределами их зоны комфорта, что действительно помогает людям расти», – заявила Ким в интервью Forbes.



