Сексуальная жена Dzidzio в купальнике не стесняется своих форм (фото)



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Певица Slavia instagram.com/slavia_official/

Певица показала новое пикантное фото

Жена артиста Dzidzio, украинская певица Slavia, настоящее имя которой Ярослав Хома, решила порадовать юзеров новым пикантным снимком.

Так, в Инстаграме певица разместила снимок, на котором соблазнительно позирует в тесном купальнике. Артистка предстала перед фотообъективом в белом наряде для купания, которое изрядно подчеркнуло грудь возлюбленной Dzidzio. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на губы и надела кучу стильных цепочек на шею.

instagram.com/slavia_official/

«В то время, когда я родилась, планетой правила Венера, а Венера – это творчество красота, наслаждение и гармония. Все, как я люблю», - подписала снимок Ярослава.

Поклонники певицы не удержались и засыпали певицу комплиментами.

«Какая секси-пекси», «Вы очень красивая», «Мать родная! Какая же ты фантастическая! Горячая кровь», - пишут комментарии восхищенные пользователи сети.

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