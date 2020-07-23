  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Сексуальная жена Dzidzio в купальнике не стесняется своих форм (фото)

    • Розсилка
    Певица Slavia - Сексуальная жена Dzidzio в купальнике не стесняется своих форм (фото)
    Певица Slavia
    instagram.com/slavia_official/

    Певица показала новое пикантное фото

    Жена артиста Dzidzio, украинская певица Slavia, настоящее имя которой Ярослав Хома, решила порадовать юзеров новым пикантным снимком.

    Так, в Инстаграме певица разместила снимок, на котором соблазнительно позирует в тесном купальнике. Артистка предстала перед фотообъективом в белом наряде для купания, которое изрядно подчеркнуло грудь возлюбленной Dzidzio. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на губы и надела кучу стильных цепочек на шею.

    110523474_284865465939637_713608379699354621_n
    instagram.com/slavia_official/

    «В то время, когда я родилась, планетой правила Венера, а Венера – это творчество красота, наслаждение и гармония. Все, как я люблю», - подписала снимок Ярослава.

    Поклонники певицы не удержались и засыпали певицу комплиментами.

    «Какая секси-пекси», «Вы очень красивая», «Мать родная! Какая же ты фантастическая! Горячая кровь», - пишут комментарии восхищенные пользователи сети.

     Читайте также: Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

     

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Dzidzio новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ