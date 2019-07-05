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    Жизнь

    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян

    Светская львица выиграла дело за счет неявки ответчика в суд

    Ким Кардашян одержала громкую победу в войне с фэшн-компанией Missguided USA, которую обвинила «в использовании ее лица, тела и имени, чтобы продать пиратскую копию ее платья».

    Звезда реалити-шоу отсудила 2,7 миллиона долларов за нанесенный ущерб, плюс еще 60 тысяч за услуги адвоката. Модель подала в суд на компанию в феврале.

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    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье
    Ким Кардашьян выиграла $2,7 миллиона по делу об украденном» платье

    В своем постановлении судья сказал, что «компания Missguided USA неоднократно использовала имя Кардашян и ее образ без разрешения в соцсетях, чтобы продвигать продажи своей одежды».

    Он также уточнил, что на веб-сайте Missguided имеются целые страницы, где продаются платья, на которые их вдохновила Ким. Более того, они использовали фотографии Кардашян, чтобы их товары ассоциировались у покупателей с ее именем.

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