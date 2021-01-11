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    Жизнь

    Кинокритики назвали главный фильм 2020 года

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    Кинокритики назвали главный фильм 2020 года

    Кинокритики отметили работу оператора фильма

    Главным фильмом 2020 года стала картина китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает Los Angeles Times.

    Кроме того, режиссер и сценарист картины Хлоя Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли в драме Фрэнсис Макдорманд — в номинации «Лучшая актриса». Также кинокритики отметили работу оператора фильма.

    В основу сценария легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Героиня фильма, бездомная 60-летняя вдова, путешествует по Западу в фургоне в поисках работы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию.

    Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

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    Теги: кино
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