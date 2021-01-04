Миссия выполнима: Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию

Кинозвезде нужно новое место, чтобы закончить съемки боевика «Миссия невыполнима – 7»

Голливудский актер и режиссер Том Круз тратит миллионы, чтобы организовать киностудию на месте бывшей секретной военной базы. Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

Инсайдеры таблоида говорят, что это опять связано с угрозой коронавируса — Крузу нужно место, в котором защитные меры будут соблюдаться беспрекословно. Недавно он сорвался на членов съемочной бригады за то, что они не соблюдали меры безопасности. После его гневной тирады пятеро сотрудников уволились из проекта по созданию боевика.

И вот 58-летний режиссер нашел объект в британском городе Суррее, который раньше был секретной базой, разрабатывающей новые модели танков. Мужчина уже потерял огромные суммы из-за «ковидных» задержек, но твердо вознамерился закончить свой фильм.

К слову, то же издание сообщает, что у Круза на съемочной площадке начался новый роман — с британской актрисой Хейли Этвелл, которая на 20 лет младше него.

Ранее «Скотч» сообщал, что Стивен Содерберг снимет продолжение «Заражения».

«У нас со Скоттом Бернсом в разработке проект, который станет своего рода философским продолжением «Заражения», но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета», — цитирует Содерберга портал.

Премьера «Заражения» состоялась в 2011 году. Фильм рассказывает о новом вирусе, вызывающем смертельную эпидемию, хаосе в обществе, ограничительных мерах и, в конце концов, создании вакцины. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году картина получила новый виток популярности.