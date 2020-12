Стивен Содерберг снимет продолжение «Заражения»

Из-за пандемии коронавируса фильм-катастрофа 2011 года получила новый виток популярности

Режиссер фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг работает над сиквелом картины, сообщает IndieWire. Сценарист у проекта все тот же — Скотт Бернс.

«У нас со Скоттом Бернсом в разработке проект, который станет своего рода философским продолжением «Заражения», но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета», — цитирует Содерберга портал.

Премьера «Заражения» состоялась в 2011 году. Фильм рассказывает о новом вирусе, вызывающем смертельную эпидемию, хаосе в обществе, ограничительных мерах и, в конце концов, создании вакцины. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году картина получила новый виток популярности.

В «Заражении» снимались Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн и Марион Котийяр. Появится ли кто-то из них в сиквеле, Содерберг не уточнил.

Ранее «Скотч» сообщал, что В Twitter создали целый аккаунт с кошками в кино (фото)

Если после этой подборки вы уже решили, что коты появляются абсолютно во всех известных фильмах, то придется вас разуверить, так как в Is there a cat in this movie? также указывают фильмы, где пушистые питомцы не появлялись совсем.

Читайте также: 15 лучших рождественских фильмов всех времен