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    Шоу-биз

    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс

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    Американская актриса и модель Таня Робертс - В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    Американская актриса и модель Таня Робертс

    Актриса получила широкую известность благодаря роли в фильме «Вид на убийство» 1985 года

    Американская актриса и модель Таня Робертс, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», умерла на 66-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы.

    По словам собеседника портала, в канун Рождества Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и получила тяжелую травму. После этого женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

    Несмотря на усилия врачей, состояние актрисы не улучшалось. 3 января она скончалась. При это представитель Робертс подчеркнул, что смерть женщины никак не связана с коронавирусом.

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    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
    В США умерла «девушка Бонда» Таня Робертс

    Таня Робертс получила широкую известность благодаря роли в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна».

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    Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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    Теги: знаменитости кино самые сексуальные шоу-бизнес умер
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