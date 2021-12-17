Кличко куда-то полетел с Томом Крузом и выставил общее фото в соцсеть (фото)

Скорее всего, фото сделано два года назад, когда голливудский актер приезжал в Киев

Боксер Владимир Кличко разместил в своем Instagram фото с голливудским актером Томом Крузом. На снимке они запечатлены в кабине вертолета. «Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде, – написал Кличко под постом, намекая на фильм «Миссия невыполнима» с Крузом в главной роли.

Том Круз во время визита в Киев. Фото: открытые источники

Скорее всего, фото сделано два года назад, когда Том Круз приезжал в Киев. Тогда мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир провели экскурсию для американского актера. Круз заинтересовался Киевом в связи со съемками своего нового кинопроекта, сообщили тогда в столичной мэрии. Виталий Кличко свозил Круза на новый пешеходно-велосипедный мост, а Владимир Кличко прокатил голливудского актера над Киевом на вертолете.