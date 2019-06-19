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    Жизнь

    Кличко показал голый торс и оседлал волну

    • Розсилка
    Владимир Кличко - Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Владимир Кличко

    Украинский спортсмен сохраняет отличную форму

    Владимир Кличко хоть и ушел из большого бокса, но занятий спортом не бросил. Особенно это касается водного экстрима, которым Владимир серьезно увлекся.

    В своем Инстаграме Кличко выложил видео того, как на доске умело покоряет волну.

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    Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

    Ранее сообщалось, что бойфренд бывшей супруги Владимира Кличко Хейден Панеттьер был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в $50 000 долларов. Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксером, от которого родила дочь в 2014 году.

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    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну
    Кличко показал голый торс и оседлал волну

    В среду вечером Хейден и ее бойфренд Брайан кутили с друзьями в Голливуде. В два часа ночи четверга Хикерсон был арестован. TMZ пишет, что на теле Хейден были видны последствия агрессии. До этого похожая история произошла у Брайана с его отцом, очевидцем которой была Хейден. Отец и сын распивали алкогольные напитки, а закончилось все залитым кровью лицом Хикерсона-старшего и арестом младшего.

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