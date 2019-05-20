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    Жизнь

    Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (видео)

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    <p>Виталий Кличко</p> <p>twitter.com/Vitaliy_Klychko</p> - Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (видео)

    Виталий Кличко

    twitter.com/Vitaliy_Klychko

    Столичный градоначальник пожаловался на сложности в передвижении по городу

    Мэр Киева Виталий Кличко приехал на работу и на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook утром 20 мая.

    «По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», - написал Кличко на своей странице в соцсети.

    Напомним, в 10:00 началась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского в сессионном зале Верховной Рады.

     

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    Виталий Кличко мэр инаугурация
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