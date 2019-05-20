Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (видео)



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Виталий Кличко twitter.com/Vitaliy_Klychko

Столичный градоначальник пожаловался на сложности в передвижении по городу

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на работу и на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook утром 20 мая.

«По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», - написал Кличко на своей странице в соцсети.

Напомним, в 10:00 началась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского в сессионном зале Верховной Рады.