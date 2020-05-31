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    Жизнь

    Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия

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    Кадр из фильма &laquo;Социальная сеть&raquo; - Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия
    Кадр из фильма «Социальная сеть»

    Режиссер любит составлять свои личные рейтинги лучших фильмов десятилетия

    Квентин Тарантино дал интервью французскому журналу Premiere Magazine, где заявил, что «Социальная сеть» Дэвида Финчера — лучший фильм 2010-х годов. По словам режиссера, именно эта картина возглавляет его личный рейтинг лучших фильмов того десятилетия.

    На вопрос «почему?» Тарантино сказал, что этот факт не нуждается в дополнительных объяснениях. «Это фильм №1, потому что он лучший, вот и все! Здесь невозможна конкуренция», — заявил режиссер.

    На вторую строчку этого рейтинга Тарантино ранее поместил военную драму Кристофера Нолана «Дюнкерк».

    «Социальная сеть» — биографическая драма режиссера Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook. Фильм создавался по книге Бена Мезрича 2009 года «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг (Марк Цукерберг) и Эндрю Гарфилд (Эдуардо Саверин — сооснователь Facebook). При бюджете $40 миллионов фильм собрал в прокате к концу 2010 года более $200 миллионов.

    Картина получила три «Оскара»: за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм получил «Золотой глобус», а Финчер стал лучшим режиссером.

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    кино Золотой глобус миллиардеры социальная сеть
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