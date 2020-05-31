Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия



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Кадр из фильма «Социальная сеть»

Режиссер любит составлять свои личные рейтинги лучших фильмов десятилетия

Квентин Тарантино дал интервью французскому журналу Premiere Magazine, где заявил, что «Социальная сеть» Дэвида Финчера — лучший фильм 2010-х годов. По словам режиссера, именно эта картина возглавляет его личный рейтинг лучших фильмов того десятилетия.

На вопрос «почему?» Тарантино сказал, что этот факт не нуждается в дополнительных объяснениях. «Это фильм №1, потому что он лучший, вот и все! Здесь невозможна конкуренция», — заявил режиссер.

На вторую строчку этого рейтинга Тарантино ранее поместил военную драму Кристофера Нолана «Дюнкерк».

«Социальная сеть» — биографическая драма режиссера Дэвида Финчера об истории создания социальной сети Facebook. Фильм создавался по книге Бена Мезрича 2009 года «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг (Марк Цукерберг) и Эндрю Гарфилд (Эдуардо Саверин — сооснователь Facebook). При бюджете $40 миллионов фильм собрал в прокате к концу 2010 года более $200 миллионов.

Картина получила три «Оскара»: за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм получил «Золотой глобус», а Финчер стал лучшим режиссером.