Коллекцию одежды от «Википедии» раскупили за несколько часов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Выручка от продажи коллекции направлена на поддержу интернет-энцикропедии

В июле независимая онлайн-энциклопедия «Википедия» анонсировала выпуск одежды со своей символикой. В коллекцию, созданную совместно с американской независимой маркой Advisory Board Crystals, вошла одна вещь — лонгслив с надписью Internet Master на спине.

Лонгслив «Википедии» поступил в продажу 15 августа. Однако приобрести его уже не получится — весь размерный ряд раскупили за несколько часов в тот же день.

Выручка от продажи мерча будет направлена в Фонд Викимедиа, который поддерживает энциклопедию и ее проекты и существует на пожертвования. «Знание — это сила, а осведомленность — залог выживания. Помогите нам оставить знания бесплатными», — говорят создатели коллекции.

Джерело: Bird In Flight