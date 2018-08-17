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    Жизнь

    Коллекцию одежды от «Википедии» раскупили за несколько часов

    • Розсилка
    Коллекцию одежды от «Википедии» раскупили за несколько часов

    Выручка от продажи коллекции направлена на поддержу интернет-энцикропедии

    В июле независимая онлайн-энциклопедия «Википедия» анонсировала выпуск одежды со своей символикой. В коллекцию, созданную совместно с американской независимой маркой Advisory Board Crystals, вошла одна вещь — лонгслив с надписью Internet Master на спине.

    Лонгслив «Википедии» поступил в продажу 15 августа. Однако приобрести его уже не получится — весь размерный ряд раскупили за несколько часов в тот же день.

    Выручка от продажи мерча будет направлена в Фонд Викимедиа, который поддерживает энциклопедию и ее проекты и существует на пожертвования. «Знание — это сила, а осведомленность — залог выживания. Помогите нам оставить знания бесплатными», — говорят создатели коллекции.

    Джерело: Bird In Flight

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