Вот это поворот! Журнал Vogue больше не будет сотрудничать с несовершеннолетними моделями



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Кайя Гербер

Модный глянец решил не подвергать стрессу девушек и парней

Редакция одного из самых авторитетных глянцевых журналов в мире – Vogue – приняла сенсационное решение: читатели больше не увидят на страницах Vogue моделей, которым не исполнилось 18 лет. Например, ближайшие пару лет мы не увидим в этом журнале Кайю Гербер, дочь Синди Кроуфорд и любимицу множества модельеров.

«В этом году, в году под эгидой #MeToo, Condé Nast и другие издательства пришли к решению. Поскольку многие модели, юноши и девушки, подвергаются сексуальным домогательствам или испытывают то или иное давление, мы хотим убедиться, что все редакторские снимки сделаны в безопасной рабочей среде. Отныне только достигшие 18-летия лица будут сняты для журнала (исключая те случаи, когда подростки будут являться частью статьи, но в этом случае они будут одеты и загримированы согласно своему возрасту). Мы решили, что хватит. Больше мы не будем подвергать такому стрессу детей. Мы не можем исправить прошлое, но можем начать создавать лучшее будущее», – говорится в официальном заявлении издательского дома.

Стоит отметить, что совет модных дизайнеров Америки и некоторые крупные модельные агентства поддержали решение Vogue. «Давайте вновь сделаем моделей музами, а не просто вешалками для одежды», – говорит соучредитель и генеральный директор DNA Model Management Дэвид Боннувер.

Джерело: popcornnews