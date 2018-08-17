Вика из «НеАнгелов» призналась, что пока еще не готова к уколам красоты



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Группа «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха призналась, как ухаживает за кожей и поддерживает тело в тонусе

Девушки из группы «НеАнгелы» всегда пользовались популярностью у мужчин. Конечно, много обсуждений вызывает внешность Вики и Славы: злопыхатели то и дело обвиняют солисток группы в увлечении модными косметическими процедурами.

По словам Виктории Смеюхи, в регулярных «манипуляциях» пока необходимости не было и утверждает, что ботокс она еще не пробовала.

«Более того, меня это немножко страшит. Пока я смотрю на себя – и мне все нравится. Конечно, каждое утро я делаю процедуры для своей кожи. Недавно летала в Америку и привезла оттуда много интересных масок. Вообще, когда попала там в косметический салон и магазин, словно оказалась в раю. Сейчас есть препараты, которые помогают поддерживать красоту естественным путем. А ботокс… я пока не рискую: говорят, когда начинаешь, можно увлечься и потом постоянно хочется себе колоть. Пока меня во внешности все устраивает», – рассказала Виктория за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

Что касается фигуры, девушка призналась, что ей просто повезло с генетикой.

«Я по структуре очень миниатюрная. Мне нужно качаться и правильно питаться. Я стараюсь, конечно… Но признаюсь: на гастролях теряю столько энергии, что порой хочется картошки фри и заесть ее мясом и хлебом. Но стараюсь держать себя в руках», – призналась певица.

Стоит отметить, что через неделю девушек из группы «НеАнгелы» времени «на себя» станет гораздо меньше.Причиной этому стало то, что Слава Каминская согласилась принять участие в проекте «Танцы со звездами». Теперь девушкам придется корректировать свой гастрольный график, ведь Слава будет практически круглосуточно репетировать в танцевальном зале.