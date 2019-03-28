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    Жизнь

    Королева Рания показала, как сочетать полоску и клетку в деловом образе

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    Королева Рания - Королева Рания показала, как сочетать полоску и клетку в деловом образе
    Королева Рания

    48-летняя иорданская королева Рания посетила мероприятие, приуроченное к ее благотворительной программе по образованию малоимущих

    Для официального выхода она выбрала строгий, но женственный образ.

    Рания надела рубашку с объемными манжетами в мелкую полоску, которую застегнула под самое горло и заправила в в клетчатую юбку-макси асимметричного кроя. Пояс-лента в цветовой гамме наряда и замшевые серые лодочки идеально дополнили деловой лук.

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    В начале марта супруга Абдаллы II посетила Великобританию. Рания побывала в Букингемском дворце, где ее встретила Елизавета II.

    Иорданская королева входит в неофициальный список самых стильных монарших особ. Ее образы привлекают внимание наравне с выходами Меган Маркл, Кейт Миддлтон и королевы Летиции. В гардеробе Рании есть немало дорогих дизайнерских вещей, за что ее неоднократно критиковали. Однако она не стала молчать и объяснила, что всегда следит за своими тратами и что таблоиды не всегда дают достоверную информацию о ценах ее вещей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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