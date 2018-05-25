Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь

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Королева Рания и принцесса Иман

47-летняя супруга короля Иордании Абдаллы Рания — признанная икона стиля

Она умело сочетает в своих образах цвета и фактуры, а также встраивает яркие акценты в наряды для официальных визитов. Несколько лет назад королева представила одну из будущих икон стиля — своею старшую дочь, 21-летнюю принцессу Иман, которая учится Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

А теперь Рания представила поклонникам и свою младшую дочь — 17-летнюю Сальму. Принцесса недавно окончила школу, и ее мать поделилась в официальном Instagram фотографией девочки с выпускного.

«Как она прекрасна», «Обворожительны обе», «Выглядят как сестры», — написали подписчики в комментариях. Пока неизвестно, чем Сальма займется после выпускного, однако поклонники королевы предполагают, что девочка поступит в университет и присоединится к маме и сестре в благотворительных кампаниях.

Джерело: graziamagazine.ru