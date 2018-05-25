  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь

    • Розсилка
    &nbsp;Королева Рания и принцесса Иман - Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь
     Королева Рания и принцесса Иман

    47-летняя супруга короля Иордании Абдаллы Рания — признанная икона стиля

    Она умело сочетает в своих образах цвета и фактуры, а также встраивает яркие акценты в наряды для официальных визитов. Несколько лет назад королева представила одну из будущих икон стиля — своею старшую дочь, 21-летнюю принцессу Иман, которая учится Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

    А теперь Рания представила поклонникам и свою младшую дочь — 17-летнюю Сальму. Принцесса недавно окончила школу, и ее мать поделилась в официальном Instagram фотографией девочки с выпускного.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь
    Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь
    Королева Рания показала свою 17-летнюю красавицу-дочь

    «Как она прекрасна», «Обворожительны обе», «Выглядят как сестры», — написали подписчики в комментариях. Пока неизвестно, чем Сальма займется после выпускного, однако поклонники королевы предполагают, что девочка поступит в университет и присоединится к маме и сестре в благотворительных кампаниях.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ