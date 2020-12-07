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    Шоу-биз

    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане

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    Бельгийская модель Playboy Мариса Папен - Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Бельгийская модель Playboy Мариса Папен

    Девушка призналась, что ей совсем не было страшно

    Скандальная бельгийская модель Playboy Мариса Папен отважилась на еще одну опасную фотосессию. В конце лета девушка отправилась на Гавайи, где около 20 раз ныряла обнаженной в Тихий океан ради кадров с акулами-людоедами.

    Съемки проходили для календаря некоммерческой организации Earth Family на 2021 год. По словам Марисы, эти снимки показывают переплетение двух разных миров, сосуществующих в гармонии, пишет The Sun.

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    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане
    Модель Playboy устроила опасную фотосессию с акулами в открытом океане

    Несмотря на то что модели пришлось тесно общаться с опасными хищницами — галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами, — она заявила, что совсем не испугалась. Мариса отметила, что это был один из самых умиротворяющих экспериментов в ее жизни.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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