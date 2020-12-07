Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)

В последний месяц все мысли американца Джимми Сильвы были лишь о будущем потомстве

Джимми — полиамор. Это значит, что он может одновременно любить не одну девушку, а сразу несколько. Так, сейчас сердце мужчины принадлежит сразу двум дамам: 32-летней Чаче Вавум и 26-летней Саммер Пельтье. Мало того, отношения троицы зашли так далеко, что в апреле они даже устроили свадебную церемонию. Теперь пришло время переходить на следующую стадию — рождение детей. Но есть загвоздка.

Вариант сделать матерью только одну девушку американец даже не рассматривал — это было бы неуважение к другой. Джимми понял: ему как-то нужно сделать так, чтобы и Чача, и Саммер забеременели одновременно. Как говорит мужчина, он хочет, чтобы они все прошли это «путешествие» вместе.

«Я хочу, чтобы они обе забеременели одновременно. Так что сейчас у меня много работы, но я определенно сделаю это», - утверждает Джимми Сильва.

Джимми знаком с Чачей уже больше 10 лет. Парочка начала встречаться еще в школе. Они делятся, что у них всегда были открытые отношения, поэтому, когда к ним присоединилась Саммер, они даже не переживали. Жизнь стала лишь интереснее, а значит, волноваться не о чем, пишет Daily Star.

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