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    Жизнь

    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)

    • Розсилка
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    instagram.com/polyam.us/

    В последний месяц все мысли американца Джимми Сильвы были лишь о будущем потомстве

    Джимми — полиамор. Это значит, что он может одновременно любить не одну девушку, а сразу несколько. Так, сейчас сердце мужчины принадлежит сразу двум дамам: 32-летней Чаче Вавум и 26-летней Саммер Пельтье. Мало того, отношения троицы зашли так далеко, что в апреле они даже устроили свадебную церемонию. Теперь пришло время переходить на следующую стадию — рождение детей. Но есть загвоздка.

    Вариант сделать матерью только одну девушку американец даже не рассматривал — это было бы неуважение к другой. Джимми понял: ему как-то нужно сделать так, чтобы и Чача, и Саммер забеременели одновременно. Как говорит мужчина, он хочет, чтобы они все прошли это «путешествие» вместе.

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    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    Парень женился сразу на двух девушках, чтобы они забеременели одновременно (фото)
    instagram.com/polyam.us/

    «Я хочу, чтобы они обе забеременели одновременно. Так что сейчас у меня много работы, но я определенно сделаю это», - утверждает Джимми Сильва.

    Джимми знаком с Чачей уже больше 10 лет. Парочка начала встречаться еще в школе. Они делятся, что у них всегда были открытые отношения, поэтому, когда к ним присоединилась Саммер, они даже не переживали. Жизнь стала лишь интереснее, а значит, волноваться не о чем, пишет Daily Star.

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    Теги: знаменитости семья курьез
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