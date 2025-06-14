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Що впливає на агресію котів? Японські вчені знайшли наукове пояснення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Коти нам дуже знайомі, але ми ще багато чого про них не знаємо
колаж: glavcom.ua

Японські вчені знайшли зв'язок між генами та поведінкою домашніх котів

Японські дослідники з Центру досліджень дикої природи, Вищої школи наук Кіотського університету та Кіотського міського університету мистецтв здійснили проривне дослідження, що розкриває зв'язок між генетичними факторами та соціальною поведінкою домашніх котів. Їхні висновки, опубліковані 28 травня 2025 року в міжнародному академічному журналі PLOS One, можуть суттєво покращити добробут тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіотський університет.

Як зазначають дослідники, домашні коти демонструють різноманітну соціальну поведінку, яка сформувалася під час одомашнення від їхнього предка, африканського дикого кота. Відомо, що на поведінкові характеристики впливає як середовище вирощування, так і вроджені генетичні чинники. Однак, на відміну від собак, дослідження зв'язку генів і поведінки у котів були вкрай обмеженими.

Саме тому професор Міхо Мураяма, докторант Юме Окамото та викладач Мадока Хатторі зосередилися на вивченні зв'язку між поведінковими характеристиками та геном рецептора андрогенів у домашніх котів. Дослідження проводилося у співпраці з власниками котів по всій Японії, які надали цінну інформацію про своїх улюбленців.

Від муркотіння до агресії: роль гена рецептора андрогенів

Результати дослідження показали, що відмінності в поведінкових характеристиках, таких як муркотіння, нявкання та агресія до незнайомців, спостерігаються залежно від типу цього гена. Це відкриття вказує на сильний генетичний вплив на індивідуальні особливості характеру котів.

Крім того, порівняно з іншими видами котячих, було виявлено, що існують генотипи, які зустрічаються лише у домашніх котів. Це свідчить про те, що певні генетичні зміни могли відбутися саме під час процесу одомашнення, адаптуючи котів до співжиття з людиною.

Майбутні перспективи для добробуту тварин

Дослідники очікують, що ці результати будуть корисними для покращення добробуту тварин у майбутньому. Розуміння генетичних передумов поведінки дозволить створювати середовища, краще адаптовані до індивідуальних потреб кожної особини, сприяючи їх щасливішому життю.

«Коти нам дуже знайомі, але ми ще багато чого про них не знаємо, тому я розпочала це дослідження, бо хотіла дізнатися більше. Я попросила власників домашніх тварин про співпрацю у зборі інформації про їхніх котів, і в дослідженні взяли участь 265 людей з усієї країни. Я була дуже рада зібрати стільки цінних даних, а також отримала повідомлення підтримки, що допомогло мені усвідомити, наскільки великий інтерес існує до досліджень котів. Чим більше я цим займаюся, тим більше розумію, наскільки цікаво вивчати поведінкові характеристики котів. Я наполегливо працюю щодня, сподіваючись, що це поглибить моє розуміння котів і допоможе створити стосунки між котами та людьми, які дозволять їм жити щасливішим життям разом», – прокоментувала докторант Юме Окамото.

Нагадаємо, 92-річна жінка з Китаю на прізвище Лі стала справжньою сенсацією в соціальних мережах. Літня жінка щодня виконує комплекс вправ, який вразив би навіть професійних спортсменів: 200 віджимань та 100 підйомів ніг зі становища лежачи. 

Лі нещодавно виступила на фестивалі традиційної китайської медицини, де поділилася своїми секретами довголіття та активності. Проте саме її фізична підготовка викликала справжній фурор серед китайців у Інтернеті.

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Теги: Японія наука кот

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