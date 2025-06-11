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Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
Навіть під час ядерного вибуху є можливість врятувати себе
фото із відкритих джерел

Вчені підказали, як і де можна вижити під час ядерного вибуху

Ядерний вибух може зруйнувати цілі міста, проте є варіанти як і де можна врятуватись – це можуть бути, приміром, внутрішні кімнати без вікон. Як повідомляє «Главком», дослідження Університету Нікосії показало, що найнебезпечніше місце для людини в будівлях, що умовно вціліли, – це простір, де проходять вибухові повітряні потоки. Саме вони, а не обвал конструкцій, можуть стати головною причиною смертей у зоні помірного ушкодження під час ядерного вибуху.

Дослідники змоделювали вибухову хвилю типової міжконтинентальної балістичної ракети, щоб побачити, як це вплине на людей, що перебувають у приміщенні.

Моделювання, засноване на 750 кт боєголовки – подібної до російської РС-28 «Сармат» – виявило, що навіть міцні залізобетонні будівлі не гарантують безпеки. Вибухова хвиля здатна створити всередині приміщень настільки потужні потоки повітря, що вони зможуть підіймати людей у ​​повітря та з силою кидати їх на стіни. Це може призвести до тяжких травм або миттєвої смерті.

«До нашого дослідження небезпека для людей всередині залізобетонної будівлі, яка витримує вибухову хвилю, була незрозумілою. Наше дослідження показує, що високі швидкості повітря залишаються значною небезпекою і можуть призвести до серйозних травм або навіть смертельних випадків», – каже Дімітріс Дрікакіс.

Дослідники наголошують, що найбільше постраждають ті, хто перебуватиме у коридорах та біля вікон. Саме тому вони радять у разі ядерної загрози ховатися якнайдалі від дверних і віконних отворів, а найкращим варіантом можуть стати внутрішні кімнати без вікон, розташовані якнайдалі від зовнішніх стін. За словами авторів дослідження, оскільки проміжок часу між першим вибухом та приходом вибухової хвилі становить лише кілька секунд, тож швидке потрапляння до безпечного місця є критично важливим.

Дослідження також пояснює, що ефект вибуху залежить від висоти детонації: повітряні вибухи охоплюють велику територію, а наземні завдають сильнішого удару по ближніх об'єктах. Надлишковий тиск понад 20 PSI («фунт на квадратний дюйм») повністю знищує бетонні споруди, а вже за 3 PSI люди серйозно травмуються або гинуть, навіть якщо будівля не зруйнована.

«Крім того, спостерігатиметься підвищення рівня радіації, небезпечні будівлі, пошкодження ліній електропередач та газу, а також пожежі. Люди повинні турбуватися про все вищезазначене та негайно звертатися за екстреною допомогою», – сказав Дрікакіс. Навіть якщо люди переживуть вибухову хвилю, підвищений радіаційний вплив через шкіру або дихання може спричинити опіки шкіри, пошкодження органів та рак.

Нагадаємо, Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування ядерної зброї Росією у відповідь на операцію «Павутина»

До слова, єдиними запобіжниками миру для України є власна армія і власне озброєння, включно з балістичним і ядерним, заявив Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу.На його думку, від нової хвилі російської агресії захистити Україну може тільки власна півмільйонна армія – сучасна, створена по новому зразку і на рівні кращих військових підрозділів.

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Теги: вибух ядерна зброя вибухівка наука озброєння небезпека

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