Застосунки для знайомств втрачають популярність: дослідження

Британські вчені з університету Уорік переконані, що користувачі втомлюються від одноманітного листування, яке нікуди не веде

Провідні сервіси та застосунки для знайомств втратили за минулий рік понад мільйон користувачів. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на дані дослідження, опубліковані у The Guardian.

Основною причиною стало зростаюче розчарування користувачів, яке викликане незадоволеністю якістю послуг. Основна претензія полягає в тому, що алгоритми сучасних сервісів часто недосконалі та засновані на поверхневих умовах, таких як частота свайпів та активність листування. Через це люди стикаються з порожніми розмовами, постійними скасуваннями побачень та непередбачуваними відмовами співрозмовників.

Користувачів непокоїть відчуття, що самі послуги навмисно обмежують коло знайомств, змушуючи купувати преміум-акаунти для розширення списку кандидатів. Подібна політика сприймається користувачами як несправедлива та неефективна.

Сучасні сервіси для знайомств зіткнулися з масовим відпливом користувачів – лише у Британії чотири провідні платформи втратили понад мільйон передплатників за рік.

Вчені вважають, що початкові сайти знайомств ґрунтувалися на докладних анкетах та об'єктивних оцінках сумісності. Сучасні платформи перейшли на моделі, засновані на даних великого обсягу, оброблюваних штучним інтелектом. Алгоритми формують невідповідні пари, недооцінюючи глибокі критерії переваг, такі як погляди життя, моральні принципи і світогляд.

Висновки вчених звучать однозначно: щоб повернути втрачену лояльність аудиторії, послуги мають переглянути підходи до формування рекомендованих зв'язків. Користувачам необхідний глибший контроль за параметрами пошуку, прозорість алгоритмів та пояснення, чому ті чи інші кандидати потрапляють у рекомендації.

Раніше стало відомо, що прикордонники викрили чоловіка з Черкащини, який зареєстрував шлюб із сусідкою, щоб виїхати до справжньої дружини у Європу. 40-річного чоловіка зупинили на пункті пропуску «Краківець». Під час перевірки він зізнався прикордонникам, що його шлюб насправді був лише «квитком» у Європу.