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    Жизнь

    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл

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    Меган Маркл - Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Меган Маркл

    Канадская стилистка Джессика Малруни вместе с дочерью прилетела в Лондон из Торонто.

    Пока Меган Маркл привыкает к своей новой роли матери, британские букмекеры принимают новые ставки. Поклонникам королевской пары предлагают угадать, кому Меган и принц Гарри предложили стать крестными маленького Арчи Харрингтона.

    В числе фаворитов по ставкам – Джордж и Амаль Клуни, принц Уильям, теннисистка Серена Уильямс, но больше всего шансов букмекерские конторы дают лучшей подруге герцогини Сассекской – 39-летней канадской стилистке Джессике Малруни.

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    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл
    Крестной матерью первенца принца Гарри может стать лучшая подруга Меган Маркл

    Женщину и ее пятилетнюю дочь Айви заметили в аэропорту Торонто при посадке на рейс до Лондона. Крестной девочки, а также двоих других детей Малруни – близнецов Брайана и Джона – стала сама Маркл. Вероятно, Джессика окажет приятельнице ответную услугу.

    Накануне поездки стилистка опубликовала в Instagram снимок двух одинаковых пар туфель для торжественного случая, которые она выбрала себе и наследнице.

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    Меган Маркл Принц Гарри букмекеры
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