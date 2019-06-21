Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе



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Криштиану Роналду

Известный футболист заставил волноваться своих поклонниц

34-летний Криштиану Роналду порадовал поклонников новым пляжным фото. Футболист показал, как отдыхает на яхте.

Спортсмен поделился снимком, на котором он поднимается на палубу из океана. На загорелом Криштиану лишь черные плавки. Особое внимание привлекают кубики пресса на его животе. За спиной футболиста открывается прекрасный вид на пляж и прибрежный пейзаж.

«Наслаждайтесь видом», – подписал снимок Роналду. Он явно понимает, какое впечатление произведет это его фото на поклонниц.

«Папа очень любит тебя»: Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына.

«Самая красивая вещь, которую я когда-либо видела», «Криштиану, ты же понимаешь, что твой пресс – самое интересное на этом снимке?», «Как можно быть таким невероятным?», «О, и чем конкретно стоит здесь наслаждаться? Хитрец», — прокомментировали снимок фолловеры.