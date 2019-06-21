  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе

    • Розсилка
    Криштиану Роналду - Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду

    Известный футболист заставил волноваться своих поклонниц

    34-летний Криштиану Роналду порадовал поклонников новым пляжным фото. Футболист показал, как отдыхает на яхте.

    Спортсмен поделился снимком, на котором он поднимается на палубу из океана. На загорелом Криштиану лишь черные плавки. Особое внимание привлекают кубики пресса на его животе. За спиной футболиста открывается прекрасный вид на пляж и прибрежный пейзаж.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе
    Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе

    «Наслаждайтесь видом», – подписал снимок Роналду. Он явно понимает, какое впечатление произведет это его фото на поклонниц.

     «Папа очень любит тебя»: Криштиану Роналду трогательно поздравил старшего сына.

    «Самая красивая вещь, которую я когда-либо видела», «Криштиану, ты же понимаешь, что твой пресс – самое интересное на этом снимке?», «Как можно быть таким невероятным?», «О, и чем конкретно стоит здесь наслаждаться? Хитрец», — прокомментировали снимок фолловеры.

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ