Кронпринцесса Виктория и принц Швеции Дэниэль опубликовали фото в честь десятилетия со дня обручения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королевская чета получила разрешение на помолвку 24 февраля 2009 года

На официальной страничке шведской королевской семьи появился семейный портрет. На нем кронпринцесса Виктория нежно прижимается к принцу Дэниэлю. Тот, в свою очередь, с любовью смотрит на свою супругу с верху вниз.

В комментарии к снимку говорится, что ровно 10 лет тому назад состоялась помолвка кронпринцессы с мистером Даниэлем Вестлингом. Отмечается, что фотография была сделана ровно год назад.

Напомним, что муж принцессы до свадьбы был ее личным спортивным тренером. Согласно законам Швеции о наследовании престола, брак Виктории с ее избранником должно было одобрить правительство страны.

В противном случае, принцесса потеряла бы право на трон. 24 февраля 2009 года был получен соответствующий документ. Бракосочетание состоялось 19 июня 2010 года. На церемонии венчания были приглашены 1200 человек.

В этом браке у пары родилось двое детей — дочь Эстель (23 февраля 2012 года) и сын Оскар Карл Улоф, (2 марта 2016 года).



