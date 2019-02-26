Кронпринцесса Виктория и принц Швеции Дэниэль опубликовали фото в честь десятилетия со дня обручения
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Розсилка
Королевская чета получила разрешение на помолвку 24 февраля 2009 года
На официальной страничке шведской королевской семьи появился семейный портрет. На нем кронпринцесса Виктория нежно прижимается к принцу Дэниэлю. Тот, в свою очередь, с любовью смотрит на свою супругу с верху вниз.
В комментарии к снимку говорится, что ровно 10 лет тому назад состоялась помолвка кронпринцессы с мистером Даниэлем Вестлингом. Отмечается, что фотография была сделана ровно год назад.
Напомним, что муж принцессы до свадьбы был ее личным спортивным тренером. Согласно законам Швеции о наследовании престола, брак Виктории с ее избранником должно было одобрить правительство страны.
В противном случае, принцесса потеряла бы право на трон. 24 февраля 2009 года был получен соответствующий документ. Бракосочетание состоялось 19 июня 2010 года. На церемонии венчания были приглашены 1200 человек.
В этом браке у пары родилось двое детей — дочь Эстель (23 февраля 2012 года) и сын Оскар Карл Улоф, (2 марта 2016 года).