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Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани. Британська преса розкопала подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принцеса Діана не оцінила залицянь Дональда Трампа
фото: Getty Images

Трампу не вдалося зустрітися із принцесою Діаною

Дональд Трамп після розлучення принцеси Діани з принцом Чарльзом залицявся до неї. Однак надмірна увага та розкішні букети лише лякали принцесу. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

За словами кореспондентки BBC Селіни Скотт, увага з боку Трампа непокоїла принцесу. Він дарував їй купу букетів, а на її 35-й день народження надіслав їй троянди та орхідеї.

«Трамп явно бачив у Діані ідеальну дружину-трофей. Коли троянди та орхідеї почали надходити до її квартири одна за одною, вона дедалі більше непокоїлася через те, що їй робити. Здавалося, що Трамп переслідує її», – сказала Скотт.

Крім подарунків, Дональд Трамп зробив значну пожертву одній із благодійних організацій, яку підтримувала Діана, а також надіслав їй квіти у відповідь на написаний від руки лист із подякою.

Водночас принцеса Діана не була в захваті від уваги Трампа. «Він наганяє на мене жах», – так принцеса відгукувалася про Трампа, за даними видання.

Після трагічної загибелі принцеси в автокатастрофі в Парижі у 1997 році Селіна Скотт стверджувала, що найбільшим жалем Трампа було те, що йому так і не вдалося зустрічатися з принцесою Діаною. «Він казав, що завжди думав, що має шанс на романтичні стосунки з нею, і що міг би спробувати свої сили», – казала Скотт.

Зазначимо, 29 червня 1994 року принц Чарльз підтвердив свій роман роман з Каміллою Паркер-Боулз. У грудні грудня 1995 року королева послала листи Чарльзу і Діані, в яких порадила їм розлучитися. 28 серпня 1996 року пару офіційно розлучили.

Також повідомлялося, сукню принцеси Діани, у якій вона зʼявилася на публіці після гучної новини про зраду принца Чарльза, продадуть на аукціоні. Названа початкова вартість «сукні помсти» королеви сердець. Початкова вартість вбрання принцеси становитиме $150-300 тис.

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Теги: Дональд Трамп принцеса Діана Король Чарльз III

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