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Євросоюз підготував великі інвестиції у Гренландію – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Євросоюз підготував великі інвестиції у Гренландію – Reuters
Президентка Єврокомісії Фон дер Ляєн прибула до Гренландії з «істотним» пакетом підтримки
фото: Reuters

Брюссель націлився на критичні копалини, супутниковий зв'язок та енергетику острова на тлі претензій Дональда Трампа

Європейський Союз підготував суттєве збільшення інвестицій у Гренландію та посилення політичних зв'язків з островом на тлі претензій президента США Дональда Трампа. Відповідні плани голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має представити у понеділок, 7 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Фон дер Ляєн 6 вересня прибула до Гренландії з дводенним візитом. Її поїздка має продемонструвати підтримку з боку Євросоюзу Гренландії та Данії, які рішуче відкинули прагнення Трампа встановити американський контроль над найбільшим островом світу.

Очікується, що Єврокомісія представить плани інвестицій одразу в декілька стратегічних секторів. Зокрема, гроші планують спрямувати на видобуток критично важливих корисних копалин, розвиток супутникового зв'язку та відновлюваної енергетики.

Перебуваючи у столиці Гренландії Нууку, фон дер Ляєн заявила, що підготовлений пакет буде «істотним», однак його точний обсяг не назвала.

За даними європейських чиновників, новий пакет передбачатиме не лише значне збільшення фінансування, а й розширення переліку галузей, які отримуватимуть гроші ЄС. Раніше європейська підтримка острова переважно стосувалася рибальства та системи освіти.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зі свого боку заявив, що острів хоче розвивати «тісну дружбу та хороше партнерство» з Європейським Союзом.

Активізація ЄС відбулася на тлі різкого зростання стратегічного значення Арктики. Танення льоду відкриває нові судноплавні маршрути та полегшує доступ до значних запасів корисних копалин. За вплив у регіоні дедалі активніше конкурують США, Європа, Росія та Китай.

Особливої гостроти питання набуло після неодноразових заяв Трампа про необхідність американського контролю над Гренландією. Президент США аргументував свою позицію міркуваннями національної безпеки та заявляв, що Данія нібито не здатна належним чином захистити острів.

Гренландія та Данія відкинули такі претензії. Європейські посадовці також наголошували, що Гренландія є частиною території НАТО і вже перебуває під захистом механізму колективної оборони Альянсу. Крім того, США мають право розширювати свою військову присутність на острові відповідно до давньої угоди.

Нагадаємо, що у на початку червня Сполучені Штати, Данія та Гренландія розпочали тристоронні консультації щодо розбіжностей навколо острова та питань його оборони. Однак домовленості сторони поки не досягли. Під час саміту НАТО в Туреччині у липні Трамп знову заявив, що США повинні контролювати Гренландію.

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Теги: Гренландія Дональд Трамп Данія Європейський Союз

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