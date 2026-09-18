Трамп готується до ухвалення ключового рішення щодо Ірану – Axios

Збройні сили США підтримуватимуть необхідний рівень присутності на Близькому Сході до кінця року

Президент США Дональд Трамп заявив, що стоїть перед важливим вибором стосовно подальшої стратегії щодо Ірану: відновити масштабні військові дії чи обрати інший шлях для припинення конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Трамп повідомив, що обговорить ці кроки з лідерами шести країн Перської затоки під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН. Водночас Трамп відмовився уточнити терміни ухвалення рішення та висловив задоволення дією військово-морської блокади, яка завадила експорту іранської нафти.

За вказівкою Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета, збройні сили США підтримуватимуть необхідний рівень присутності на Близькому Сході до кінця року, аби залишатися в готовності до можливого відновлення активних бойових дій. При цьому американський президент додав, що Тегеран перебуває в прямому контакті з Вашингтоном і проявляє зацікавленість у досягненні угоди.

Як відомо, війна з Іраном призвела до «стратегічного дефіциту» запасів боєприпасів США та виявила проблеми американської промисловості зі швидким відновленням використаних арсеналів. Висновки генерального інспектора Міністерства оборони США суперечать заявам президента Дональда Трампа про величезні запаси озброєнь.

Згідно зі звітом, у період із 28 лютого до 30 червня Сполучені Штати витратили на боєприпаси понад $22 млрд. Масштаби їх застосування під час бойових дій призвели до «стратегічного дефіциту запасів».

Нагадаємо, протягом перших кількох місяців операції Epic Fury американські військові випустили по іранських цілях таку кількість боєприпасів, що це «призвело до стратегічного дефіциту запасів і виявило вузькі місця в промисловій базі».

Представники відділу закупівель заявили, що вони «працюють над оптимізацією процесів закупівлі та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих видів боєприпасів, щоб мати змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації».