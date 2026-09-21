Юань оновив трирічний максимум напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Курс юаня піднявся до найвищого рівня з початку 2023 року

Китайська валюта посилилася після того, як центробанк країни послабив обмеження на її зміцнення

Курс китайського юаня у понеділок, 21 вересня, піднявся до найвищого рівня щодо долара США більш ніж за три з половиною роки. Валюта досягла позначки 6,6957 юаня за долар, що стало найсильнішим значенням із 16 січня 2023 року. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Reuters.

Народний банк Китаю змінив валютний орієнтир

Перед початком торгів Народний банк Китаю встановив середній орієнтир курсу на рівні 6,7487 юаня за долар. Це найсильніший показник із лютого 2023 року.

Водночас встановлений центробанком курс виявився слабшим за очікування аналітиків. На внутрішньому ринку юань може коливатися в межах 2% від встановленого щоденного орієнтира.

Протягом майже року Народний банк Китаю встановлював щоденний орієнтир слабшим за очікування ринку. Це розглядалося як спосіб стримати надмірне зміцнення китайської валюти.

Однак у вересні офіційний орієнтир почав зміцнюватися швидше. Розрив між встановленим центробанком курсом і прогнозами ринку скоротився, що може свідчити про послаблення стримування зростання юаня.

Валюта зміцнюється перед зустріччю Трампа і Сі

Посилення юаня відбувається напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Перед переговорами лідерів США та Китаю представники двох країн провели зустрічі щодо торговельних та економічних питань. Сторони, зокрема, обговорювали подальші відносини між двома найбільшими економіками світу.

Що відбувається з юанем

Зміцнення китайської валюти відбувається на тлі ширшого зростання попиту на юань. Послаблення Народним банком Китаю обмежень на зміцнення валюти дає ринку більше простору для її подальшого зростання.

Водночас аналітики застерігають від висновків, що Пекін почав цілеспрямовано стимулювати тривале зміцнення юаня. Поточна динаміка може бути пов'язана як із ринковими чинниками, так і з прагненням влади підтримувати стабільність валютного ринку напередодні важливих міжнародних переговорів.

В Україні також оновилися курси валют. Національний банк встановив на 21 вересня офіційний курс долара на рівні 44,6743 грн, євро – 51,1981 грн, а польського злотого – 11,7356 грн. Водночас у банках готівковий долар продавали в середньому за 44,83–45,10 грн, а євро – за 51,75–51,90 грн. За тиждень долар подорожчав, тоді як євро, злотий, фунт та швейцарський франк подешевшали.