Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ (фото)

Юлія Відміцька
Принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза у 20 років
фото: princessdianalovely/Instagram
Аукціон, де планують продати речі принцеси Діани, пройде за кілька тижнів до 45-ї річниці її весілля з Чарльзом ІІІ 

У Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на People.

Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з неї свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт.

У своєму листі принцеса Діана розповідала про її медовий місяць з принцом Чарльзом, який молодята відзначали на королівській яхті в Шотландії. Принцеса ділилася своїми емоціями від подорожі.

фото: Courtesy of Gorringe's

«У нас був блаженний медовий місяць з безкінечним сонцем і, на щастя, спокійним морем... тепер ми будемо в Шотландії до кінця жовтня, що для нас велике задоволення – я обожнюю бути на вулиці цілий день і ненавиджу Лондон!» – йдеться у листі.

Крім того, принцеса Уельська висловлювалася про свій шлюб та раділа новому статусу. «Чудово бути одруженою – думаю, це вже можна сміливо сказати після двох місяців», – зізнавалася мати спадкоємців британської корони.

фото: Courtesy of Gorringe's

Ці слова принцеси привернули окрему увагу читачів. Річ у тім, що навколо королівської родини було чимало чуток, зокрема й про стосунки на той момент принца Чарльза з Каміллою Паркер Боулз. Які нині є королевою-консортом та королем Великої Британії. Відомо, що король Чарльз заявляв за день до весілля з принцесою Діаною про те, що він її не любить.

На аукціон крім листа принцеси, виставили її фото зі шкільних років та інші лоти, які вартують від $5 тис. до $8 тис. Аукціон планують провести 7 липня, за кілька тижнів до 45-ї річниці весілля Чарльза та Діани.

Нагадаємо, уще один унікальний лист принцеси Діани, написаний 47 років тому буде проданий на аукціоні у Великій Британії. У листі майбутня королівська особа розповідала подрузі про свою мрію.

