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Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
Маккол назвав документ одним із найжорсткіших санкційних законопроєктів проти Росії та Путіна
фото: White House

Документ передбачає посилення тиску на російський енергетичний сектор та країни, які купують нафту й газ у РФ.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії після його остаточного схвалення Конгресом. Про це заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол у коментарі Новини.LIVE, повідомляє «Главком».

Маккол назвав документ одним із найжорсткіших санкційних законопроєктів проти Росії та Володимира Путіна. За його словами, Трамп погодився підписати його, якщо Палата представників остаточно схвалить документ.

Напередодні Палата представників США 214 голосами проти 211 підтримала процедурне рішення, яке розблокувало розгляд законопроєкту. Фінальне голосування заплановане на 16 вересня. Раніше Сенат підтримав документ із результатом 86 голосів «за» і 11 «проти».

Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти російських чиновників, представників військового керівництва та іноземних компаній, які допомагають російській військовій промисловості. Також документ спрямований проти російського «тіньового флоту» та передбачає обмеження для іноземних покупців російських енергоносіїв.

Зокрема, законопроєкт дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту та газ. Йдеться про п'ять найбільших імпортерів російських енергоносіїв.

За словами Маккола, мета документа – посилити економічний тиск на Росію та змусити Путіна погодитися на переговори. Сам конгресмен заявляв, що законопроєкт має максимально посилити тиск на російського президента.

Просування законопроєкту в Палаті представників не відбувалося без проблем. Частина демократів виступає проти нинішньої редакції документа, оскільки вона розширює повноваження президента США щодо запровадження мит. Опоненти також побоюються негативних наслідків для американських споживачів.

Водночас законопроєкт уже має значну двопартійну підтримку в Сенаті. Його авторами є республіканець Ліндсі Грем, який помер у липні, та демократ Річард Блументаль. У Палаті представників документ представляють Майкл Маккол і Стені Хойер.

Варто нагадати, що новий пакет санкцій США проти Росії може зіткнутися з проблемами під час голосування у Палаті представників. Законопроєкт, який уже підтримав Сенат, спричинив суперечки серед демократів.

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Теги: США війна Дональд Трамп санкції росія

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