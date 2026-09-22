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«Це виснажувало її». Брат принцеси Діани заговорив про її недіагностований розлад

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Чарльз Спенсер написав книгу про принцесу Діану «Лебедина пісня: Діана, моя сестра»
фото: Getty Images, Іnstagram/charles.earl.spencer

Чарльз Спенсер пригадав, як принцеса Діана зіштовхнула їхню мачуху зі сходів

Принцеса Діана за життя могла мати низку діагнозів, які впливали на її життя та самопочуття. Про це заявив брат принцеси, Чарльз Спенсер, в інтерв'ю People. Як пише «Главком», граф Спенсер також згадує про недуги принцеси у мемуарах «Лебедина пісня: Діана, моя сестра».

За словами Чарльза Спенсера, принцеса Діана могла мати такі стани, як дислексія та важку форму розладу дефіциту уваги з гіперактивністю, відому як РДУГ. Однак лікарі не діагностували у Діани Спенсер подібних станів.

«Думаю, Діана мала дислексію. Їй було досить складно з написанням слів, порядком слів і розташуванням літер. У мене самого дуже важкий РДУГ виявили лише в дорослому віці, і я знаю, що саме це було в Діани. Це дуже схоже. Але у Діани все було ще більш виражено», – сказав брат принцеси.

Чарльз та Діана Спенсер у дитинстві
Чарльз та Діана Спенсер у дитинстві
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

Чарльз Спенсер також пригадав, що загальні розлади проявлялися у принцеси Діани у вигляді фізичної агресії. За його словами, одного разу сестра зіштовхнула його з велосипеда та вдарила їхнього батька, коли той повідомив про одруження з новою жінкою.

«Я можу пригадати лише три випадки, коли Діана фізично нападала на когось. Один із них – коли вона вдарила мого батька після того, як він сказав їй, що одружується з моєю мачухою (Рейн Спенсер), адже для всіх нас це стало величезним шоком. Потім був випадок, коли вона штовхнула мене з велосипеда без жодної причини. Це могло бути просто братсько-сестринською сваркою, але насправді це було дуже дивно, адже все сталося абсолютно несподівано», – зізнався чоловік.  

Чарльз Спенсер написав книгу про принцесу Діану «Лебедина пісня: Діана, моя сестра»
Чарльз Спенсер написав книгу про принцесу Діану «Лебедина пісня: Діана, моя сестра»
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

За словами графа Спенсера, одного разу принцеса Діана штовхнула їхню мачуху зі сходів. «А потім вона штовхнула Рейн зі сходів. Думаю... Так, я в жодному разі не кажу, що фізичне насильство – це добре. Але це стало наслідком накопичення величезної кількості дуже сильних емоцій моменту, коли вони досягли критичної точки. Думаю, тоді вона вважала, що захищає нашу матір», – розказав він.

Чарльз Спенсер показав, як виглядала 5-річна принцеса Діана
Чарльз Спенсер показав, як виглядала 5-річна принцеса Діана
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

Водночас Чарльз Спенсер зауважив, що на розвиток розладів та її стану вплинув тиск та напруга через життя в королівській родині. Зокрема й надмірна увага преси, критика та інше.

«Якщо вона відчувала, що друг її підвів, – це було дуже серйозно, і їй було важко оговтатися від цього. У книзі я розповідаю про це дуже прямо. У моїй сім'ї не було жодної людини, з якою Діана б не посварилася і не відвернулася б на якийсь час. Але розуміння аспекту РДУГ справді допомагає зрозуміти її. А також той неймовірний тиск, під яким вона була», – зазначив він.

Родина Спенсерів позують під час сімейної фотосесії
Родина Спенсерів позують під час сімейної фотосесії
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

Граф Спенсер також зауважив, що Діана багато віддавала людям, публічному життю і через це сильно виснажувалася. «Через РДУГ, а також через її характер, вона дуже глибоко переживала ці речі. І я думаю, особливо тому, що вона так багато віддавала себе у своєму публічному житті. Раніше я мав таке незвичайне відчуття стосовно Діани, що люди майже не розуміли, скільки вони в неї беруть. І я говорю про невинних людей, які її любили, але вона відчувала потребу віддавати. Я думаю, це покращувало її самопочуття, але це і виснажувало її», – розповів Спенсер.

Нагадаємо, брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився спогадами про свою покійну сестру. Він опублікував їхнє спільне фото з сімейного архіву, яке було зроблене влітку ще 60 років тому. На світлині зображені Діана Спенсер, якій на той момент було близько пʼяти років, та Чарльз Спенсер, якому було приблизно два роки.

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Теги: принцеса Діана хвороба сім'я

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