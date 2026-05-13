Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію

Лист Діани буде виставлений на аукціоні у Лондоні 24 травня
На аукціон потрапить лист 17-річної принцеси Діани 

Унікальний лист принцеси Діани, написаний 47 років тому буде проданий на аукціоні у Великій Британії. У листі майбутня королівська особа зізнається своїй подрузі у мрії стати професійною танцівницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

«Я йду шукати місце для танців», – написала Діана подрузі в листі від 1 лютого 1979 року, додавши: «Я завжди хотіла і сподіваюся колись кудись потрапити».

Діана Спенсер написала цей лист 1 лютого 1979 року – за рік до того, як почала зустрічатися з принцом Чарльзом. Спочатку послання створювалося як подяка Мілдред Лейсі за найкращі побажання батькові Діани, 8-му графу Спенсеру, який на той момент переніс важкий інсульт.

Діана написала: «Щиро дякую, що написали татові. Оскільки він не може зробити це сам, він попросив мене написати вам і передати, як він вдячний».

Діана згадала свого молодшого брата Чарльза Спенсера , сказавши, що він «любить школу-інтернат і зараз дуже високий і дорослий» для 14-річного підлітка. «Я йду шукати місце для танців», – додала Діана.

Варто зауважити, що з 1981 по 1990 рік у Діани була власна приватна вчителька танців, колишня балерина з Глазго Енн Аллан.

  • Місце та дата: Торги відбудуться 24 травня на аукціоні Chiswick Auctions у Лондоні.
  • Стартова ціна: Початкова вартість лота становить 4 000 фунтів стерлінгів (приблизно $5 400).
  • Походження лота: Раритет передав приватний колекціонер. Разом із листом на аукціон виставлять інші пам’ятні речі з весілля Чарльза та Діани, яке відбулося в 1981 році.

«Главком» писав, що у Національній портретній галереї Лондона зібрано понад 50 унікальних фотографій принцеси Діани, яка є однією з найбільш обговорюваних фігур у королівській родині. За роки кар'єри кінорежисер і фотограф Девід Бейлі зробив десятки портретів, яким надавав особливого значення. Одну з найбільш вдалих своїх фото художник зробив у 1988 році.

