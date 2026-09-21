Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем

Вага України в Нью-Йорку створюється не в Нью-Йорку, а на Лиманському напрямку і на російських НПЗ

У ніч перед розмовою з Трампом Україна вдарила по Московському НПЗ. Зеленський цього не приховував – навпаки, перелічив, чим працювали: «Фламінго», «Пелікан», «Паляниця», «Лютий» і ще півдесятка назв. Усе своє.

Тиждень тому Трамп на власному гольф-полі просив Зеленського про одну річ: не бити по російському дизелю, бо в Америці дорожчає пальне. Удар по Москві стався. Зустріч після цього не зникла – вона зʼявилася. У неділю ввечері Зеленський написав, що домовився з Трампом про зустріч у Нью-Йорку і що вона може багато змінити.

Цікаве тут не в тому, що зустріч буде. Цікаве, що вона стала потрібною саме тепер.

Ще в суботу Зеленського не було в переліку двосторонніх зустрічей Трампа на полях Генасамблеї, і американський президент у Нью-Йорку менш ніж дві доби. Але рядок у графіку тут другорядний. Зустріч зʼявляється або не зʼявляється не тому, що помічники не дотягнули, а тому, скільки вона коштує тому, хто на неї погоджується.

А коштує вона тепер дорожче, ніж навесні. Київ приїжджає не з проханням про співчуття, а з рахунком, у якому кожен пункт ухвалює особисто Трамп. Перехоплювачі проти балістики – Зеленський казав прямо, що потрібні пакети балістики від американців. Підписаний за день до розмови закон Грема – право на мита до 100% проти покупців російської нафти, право, яке саме собою не діє. Взаємна зупинка ударів по енергетиці – те, що Трамп уже оголошував у себе в соцмережі, так і не отримавши нічого схожого на згоду Москви.

Змінилася і позиція, з якої цей рахунок подають. Далекобійність, якою накрили Московський НПЗ, українська: її не треба ні з ким узгоджувати, і зупинити її можна лише проханням. На Лиманському напрямку Третій армійський корпус Білецького завершив другий етап операції «Вівальді» – за їхніми даними, 125 квадратних кілометрів і кілька населених пунктів.

А Кушнер минулого тижня в Києві сам сказав, що територіальні позиції сторін залежать від динаміки на фронті. Цим аргументом лінію, намальовану в Москві, тепер можна рухати назад.

Для Трампа складається незручна арифметика. Застосувати мита – це підняти ціни на американських заправках за 6 тижнів до виборів у Конгрес, тому підпис і застосування він розвів у часі. Дати перехоплювачі – віддати дефіцитний товар, на який є охочі в інших театрах.

Зате єдине, що він просив у Києва, – припинити удари по дизелю, тобто здати той важіль, який і зробив розмову з Києвом важливою. Зустріч, де все це складається в одну таблицю, – зустріч, де доведеться відповідати конкретно, а не загалом про мир.

Чи тягне Білий дім із двосторонньою свідомо, чи це звичайна протокольна затримка, з відкритих даних не видно.

Але висновок від цього не залежить. Вага України в Нью-Йорку створюється не в Нью-Йорку, а на Лиманському напрямку і на російських НПЗ. І тут є симетрія, з якою нам жити: наш найсильніший козир і головний предмет американських прохань – це одне й те саме. Тому в наших руках не порядок денний зустрічі, а єдине рішення: не віддавати цей козир раніше, ніж за нього заплатять.