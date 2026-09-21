Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому зустріч Зеленського і Трампа стала потрібною саме тепер
фото: Reuters

Вага України в Нью-Йорку створюється не в Нью-Йорку, а на Лиманському напрямку і на російських НПЗ

У ніч перед розмовою з Трампом Україна вдарила по Московському НПЗ. Зеленський цього не приховував – навпаки, перелічив, чим працювали: «Фламінго», «Пелікан», «Паляниця», «Лютий» і ще півдесятка назв. Усе своє.

Тиждень тому Трамп на власному гольф-полі просив Зеленського про одну річ: не бити по російському дизелю, бо в Америці дорожчає пальне. Удар по Москві стався. Зустріч після цього не зникла – вона зʼявилася. У неділю ввечері Зеленський написав, що домовився з Трампом про зустріч у Нью-Йорку і що вона може багато змінити.

Цікаве тут не в тому, що зустріч буде. Цікаве, що вона стала потрібною саме тепер.

Ще в суботу Зеленського не було в переліку двосторонніх зустрічей Трампа на полях Генасамблеї, і американський президент у Нью-Йорку менш ніж дві доби. Але рядок у графіку тут другорядний. Зустріч зʼявляється або не зʼявляється не тому, що помічники не дотягнули, а тому, скільки вона коштує тому, хто на неї погоджується.

А коштує вона тепер дорожче, ніж навесні. Київ приїжджає не з проханням про співчуття, а з рахунком, у якому кожен пункт ухвалює особисто Трамп. Перехоплювачі проти балістики – Зеленський казав прямо, що потрібні пакети балістики від американців. Підписаний за день до розмови закон Грема – право на мита до 100% проти покупців російської нафти, право, яке саме собою не діє. Взаємна зупинка ударів по енергетиці – те, що Трамп уже оголошував у себе в соцмережі, так і не отримавши нічого схожого на згоду Москви.

Змінилася і позиція, з якої цей рахунок подають. Далекобійність, якою накрили Московський НПЗ, українська: її не треба ні з ким узгоджувати, і зупинити її можна лише проханням. На Лиманському напрямку Третій армійський корпус Білецького завершив другий етап операції «Вівальді» – за їхніми даними, 125 квадратних кілометрів і кілька населених пунктів.

А Кушнер минулого тижня в Києві сам сказав, що територіальні позиції сторін залежать від динаміки на фронті. Цим аргументом лінію, намальовану в Москві, тепер можна рухати назад.

Для Трампа складається незручна арифметика. Застосувати мита – це підняти ціни на американських заправках за 6 тижнів до виборів у Конгрес, тому підпис і застосування він розвів у часі. Дати перехоплювачі – віддати дефіцитний товар, на який є охочі в інших театрах.

Зате єдине, що він просив у Києва, – припинити удари по дизелю, тобто здати той важіль, який і зробив розмову з Києвом важливою. Зустріч, де все це складається в одну таблицю, – зустріч, де доведеться відповідати конкретно, а не загалом про мир.

Чи тягне Білий дім із двосторонньою свідомо, чи це звичайна протокольна затримка, з відкритих даних не видно.

Але висновок від цього не залежить. Вага України в Нью-Йорку створюється не в Нью-Йорку, а на Лиманському напрямку і на російських НПЗ. І тут є симетрія, з якою нам жити: наш найсильніший козир і головний предмет американських прохань – це одне й те саме. Тому в наших руках не порядок денний зустрічі, а єдине рішення: не віддавати цей козир раніше, ніж за нього заплатять.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Володимир Зеленський Украина Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент: У нас має бути €30 млрд європейських грошей, які ми очікуємо
Не лише балістичний терор. Зеленський розказав про проблему, яку в Україні недооцінюють
23 серпня, 12:37
Зеленський заявив, що не має більше деталей щодо справи Ірини Мудрої, ніж відомо громадськості
Зеленський вперше прокоментував звільнення заступниці голови Офісу президента Мудрої
23 серпня, 12:29
Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
30 серпня, 19:33
Син Трампа обговорив Україну на закритій вечері в Таллінні
Трамп-молодший несподівано долучився до обговорення України
8 вересня, 15:39
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
16 вересня, 02:18
Трамп заявив, що Іран проявляє зацікавленість у досягненні угоди
Трамп готується до ухвалення ключового рішення щодо Ірану – Axios
18 вересня, 02:27
Трамп підписав санкції проти РФ
Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії
19 вересня, 00:55
Костянтин Гуменюк очолив Медичні сили ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
14 вересня, 21:38
Зеленський представив «Карпатську вісімку»
Зеленський назвав головні завдання новоствореної «Карпатської вісімки»
18 вересня, 12:13

Ігор Петренко

Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем
Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
Китай може зупинити війну Росії проти України. Яку гру веде Пекін
Китай може зупинити війну Росії проти України. Яку гру веде Пекін
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
Трамп і $5 тис. для виборців. Куди рухається американська демократія?
Трамп і $5 тис. для виборців. Куди рухається американська демократія?
Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру
Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua