Лазурный берег, девочки, шампанское: как Андрей Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе (видео)



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Андрей Богдан

Девушки с глубоким декольте несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины

Пока вся страна отмечала День Независимости Украины, глава Офиса президента Андрей Богдан находился вдали от Родины и отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве.

Он отмечал важнейший государственный праздник на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе, сообщает Страна.ua.

Андрей Богдан посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.

В распоряжении издания оказалось видео как Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Как сообщалось, главы Офиса президента не было ни на официальном шествии по случаю Дня независимости, ни на торжественном приеме в Мариинском дворце. Андрей Богдан 23 августа посетил в Ницце свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.