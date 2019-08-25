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    Жизнь

    Лазурный берег, девочки, шампанское: как Андрей Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе (видео)

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    Андрей Богдан - Лазурный берег, девочки, шампанское: как Андрей Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе (видео)
    Андрей Богдан

    Девушки с глубоким декольте несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины

    Пока вся страна отмечала День Независимости Украины, глава Офиса президента Андрей Богдан находился вдали от Родины и отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве.

    Он отмечал важнейший государственный праздник на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе, сообщает Страна.ua.

    Андрей Богдан посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.

    В распоряжении издания оказалось видео как Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

    Как сообщалось, главы Офиса президента не было ни на официальном шествии по случаю Дня независимости, ни на торжественном приеме в Мариинском дворце. Андрей Богдан 23 августа посетил в Ницце свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

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    праздник Андрей Богдан День независимости
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