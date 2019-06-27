Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной



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Леди Гага Фото: Instagram

На шоу певицу поддержали 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс с 74-летним мужем Майклом Дугласом

33-летняя Леди Гага презентовала свое шоу Enigma в Нью-Йорке. Певица выступила в театре «Аполло», сменив несколько нарядов. Яркие образы звезды дополнили голубой парик и макияж со стрелками, блестящими тенями и оранжевой помадой.

Во время концерта артистка обратилась к зрителям с вдохновляющей речью. Она вспомнила о своем пути к славе и отметила, как важно верить в себя и не сдаваться.

«Я поняла кое-что важное и хочу поделиться этим знанием. Задайте себе вопрос: кто я, в чем мое предназначение? Многим трудно на него ответить, потому что их не уважают и не принимают. Долгие годы я чувствовала себя недооцененной. Чувствовала, что меня совсем не понимают. У меня было миллион поводов сдаться, но я этого не сделала. Важно найти вескую причину, которая поможет вам идти дальше», – поделилась Леди Гага.

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