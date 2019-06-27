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    Жизнь

    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной

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    <p>Леди Гага&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной

    Леди Гага 

    Фото: Instagram

    На шоу певицу поддержали 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс с 74-летним мужем Майклом Дугласом

    33-летняя Леди Гага презентовала свое шоу Enigma в Нью-Йорке. Певица выступила в театре «Аполло», сменив несколько нарядов. Яркие образы звезды дополнили голубой парик и макияж со стрелками, блестящими тенями и оранжевой помадой.

    Во время концерта артистка обратилась к зрителям с вдохновляющей речью. Она вспомнила о своем пути к славе и отметила, как важно верить в себя и не сдаваться.

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    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной
    Леди Гага призналась, что всегда чувствовала себя недооцененной

    «Я поняла кое-что важное и хочу поделиться этим знанием. Задайте себе вопрос: кто я, в чем мое предназначение? Многим трудно на него ответить, потому что их не уважают и не принимают. Долгие годы я чувствовала себя недооцененной. Чувствовала, что меня совсем не понимают. У меня было миллион поводов сдаться, но я этого не сделала. Важно найти вескую причину, которая поможет вам идти дальше», – поделилась Леди Гага.

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