Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага и Брэдли Купер

Влюбленные были вместе четыре года, у них есть двухлетняя дочь Лея де Сена

Многие американцы не готовы поверить, что одна из самых красивых пар Голливуда распалась. Поклонники посчитали, что их роман завершился из-за Леди Гаги.

Еще в январе пошли слухи о взаимной симпатии со стороны певицы и Купера. Они снимались в режиссерском дебюте Брэдли «Звезда родилась». Даже на вручении «Оскара» они флиртовали, не стесняясь камер.

Теперь поклонники модели и актера называют певицу змеей, намекая на то, что она обманом увела жениха у. «Сначала Леди Гага бросила своего жениха, а теперь и Ирина с Брэдли расстались… Подозрительное совпадение, не правда ли?», «Брэдли и Ирина больше не вместе… Ну что, Леди Гага, ты счастлива?», «Мы все знаем, из-за кого рассталась эта пара!» – пишут фанаты в соцсети.