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    Жизнь

    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гага и Брэдли Купер

    Влюбленные были вместе четыре года, у них есть двухлетняя дочь Лея де Сена

    Многие американцы не готовы поверить, что одна из самых красивых пар Голливуда распалась. Поклонники посчитали, что их роман завершился из-за Леди Гаги.

    Еще в январе пошли слухи о взаимной симпатии со стороны певицы и Купера. Они снимались в режиссерском дебюте Брэдли «Звезда родилась». Даже на вручении «Оскара» они флиртовали, не стесняясь камер.

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    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
    Леди Гагу считают виновной в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера

    Теперь поклонники модели и актера называют певицу змеей, намекая на то, что она обманом увела жениха у. «Сначала Леди Гага бросила своего жениха, а теперь и Ирина с Брэдли расстались… Подозрительное совпадение, не правда ли?», «Брэдли и Ирина больше не вместе… Ну что, Леди Гага, ты счастлива?», «Мы все знаем, из-за кого рассталась эта пара!» – пишут фанаты в соцсети.

     

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